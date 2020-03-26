قبل الحظر بساعتين.. كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي وعلاء عمران:

شهدت شوارع وميادين عدة في القاهرة والجيزة، تكدسًا مروريًا متوسطًا خاصة في ميداني رمسيس والجيزة، قبل ساعتين من موعد حظر التحرك الذي سيبدأ في السابعة مساء اليوم الخميس.

وشهد الطريق الدائري زحامًا مروريًا من مؤسسة الزكاة إلى ما بعد نفق السلام بنحو ٥٠٠ متر، وكذلك المتجه من المنيب إلى الأوتوستراد زحامًا متحركًا.

كما شهد المحور تكدسات مرورية في اتجاه ميدان لبنان من أكتوبر، وكذلك محور صلاح سالم شهد زحاما متحركا في الاتجاهين وبخاصة منطقة نفق العروبة، وشهد كوبري أكتوبر زحاما متحركا في الاتجاهين وخاصة منطقة المعلق ورمسيس.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق جسر السويس من منطقة ألف مسكن لطريق الإسماعيلية في الاتجاهين، كما شهد شارع السودان كثافات مرورية عالية وصولا إلى البحوث وشارع التحرير بالدقي وصولا إلى العجوزة.

كما تباطأت حركة السير بشارع الشهيد ومصطفى النحاس وطريق المنصة بمدينة نصر، وكذلك شوارع مكرم عبيد وعباس العقاد، كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه المنيب أعلى الطريق الدائري ظهور تكدسات مرورية عالية.

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وتباطأت حركة السير بمحور جوزيف تيتو وكوبري الهايكستب وصولا إلى الحرفيين، وتباطأت حركة السير أسفل دائري قليوب في الاتجاه نحو القاهرة وذلك بسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى الطريق.

ورصدت المتابعات زحاما مروريا بجامعة الدول العربية، كذلك البطل أحمد عبدالعزيز، خاصة من نزلة كوبري أكتوبر، كما شهد كوبري مايو زحاما متحركا في الاتجاهين وبخاصة نادي الزمالك.

كما ظهرت كثافات مرورية بطريق كورنيش النيل لوسط البلد، وأيضا كثافات متحركة بشارعي فيصل والهرم اتجاه الجيزة، وكذلك شارع البحر الأعظم.

وتكدست الحركة المرورية بطريق الرماية أكتوبر والفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أول أمس الثلاثاء، فرض حظر التحرك داخل البلاد لمدة ١٥ يوما، بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا؛ تنفيذا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.