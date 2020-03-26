دماء خضبت الأسفلت.. آخر ما تبقى من حادث الطريق الإقليمي المروع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب حادث دهس "تريلا" لـ 14 سيارة أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز الصف، أمس الأربعاء، والذي نتج عنه 31 ضحية ما بين وفيات ومصابين، حسب مصادر مسؤولة.

شهود عيان أفادوا بأن رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بذلوا جهودا مضنية لاستخراج الجثث العالقة داخل السيارات مستخدمين آلات تقطيع حديثة.

لم تقتصر الجهود على فرق الإنقاذ التي انتهت من أعمال انتشال الجثامين في الرابعة من فجر الخميس، إذ عكف رجال المرور أيضا على رفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات التي تحولت إلى خردة نهر الطريق بواسطة الأوناش.

النيابة العامة أحالت السائق المتسبب في الحادث إلى مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان تعاطيه لأي مواد مخدرة أثناء القيادة.

وأظهرت صورا -تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الصفحات المهتمة بأخبار مركز الصف- آثار الحادث المروع، وتحول السيارات إلى خردة، ودماء الضحايا على الأسفلت جنبا إلى متعلقاتهم الشخصية التي كانت آخر ما تبقى من الفاجعة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروع بالطريق المُشار إليه بنطاف مركز الصف.

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فور تلقيه البلاغ، وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة انتقال الخدمات الأمنية تنسيقا مع الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي.

واستعانت فرق الإنقاذ البري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمعدات حديثة لاستخراج جثامين ضحايا حادث اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق الإقليمي جنوب المحافظة.

ويعمد رجال الإنقاذ إلى قص الحديد الخاص بهياكل السيارات لانتشال الجثامين العالقة، في الوقت الذي نقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مشرحة مستشفيي حلوان والصف المركزي.

مصدر أمني مسؤول وصف المشهد المروع قائلا "سيارات الميكروباص اتعجنت.. بنحاول نخرج الجثث سليمة" مشيرا إلى أن سرعة الـ"تريلا" تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا.

المعاينة كشفت عن أنه أثناء توقف عشرات السيارات على جانب الطريق الإقليمي -بسبب دخول ساعات الحظر- وتحديدا الكيلو 25 بالقرب من "كارتة حلوان" فوجئ قائدو ومستقلو تلك السيارات بسيارة نقل مقطورة تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة تباعا.

شاهد عيان وصف المشهد "المقطورة طلعت على العربيات.. والجثث مش عارفين نخرجها" مشيرا إلى أن السيارات المتضررة تنوعت ما بين (نصف وربع نقل - ملاكي - ميكروباص).

ووجه مدير الأمن بإعداد تقرير واف عن الحادث وملابساته، وسرعة رفع آثار الحادث من الطريق بواسطة أوناش الإغاثة المنتشرة.