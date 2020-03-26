محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء الخميس، عددا من الشوارع والأكمنة المرورية للتأكد من تطبيق قرارات حظر التحرك الأخيرة. وأجرى رئيس الوزراء، حوارا مع ضباط وأفراد الشرطة ووجه لهم الشكر.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع تطبيق حظر التجول ببعض الأكمنة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.