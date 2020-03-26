نقابة الأطباء تحيل طبيبًا للتحقيق: "نشر تطعيمًا لكورونا دون سند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أحالت نقابة الأطباء، اليوم الخميس، طبيبًا (تخصص جلدية)، للتحقيق؛ لإعلانه عن تطعيم، وصلاحيته ضد فيروس كورونا المستجد وهو ما لم تثبته أي من الثوابت العلمية.

وقال النقابة في بيان اليوم، إن الطبيب نشر ذلك بمصطلحات علمية على العامة، وليس في مجلة علمية متخصصة، مما قد يؤدي للفوضى واستهلاك المواطنين للتطعيم المخصص لحماية الأطفال مما يلحق بهم ضرر شديد، ونشره باسم مركزه الخاص كدعاية له وهو ما لم تجيزه أي جهة علمية لا وزارة الصحة ولا الجمعيات الطبية المصرية.

وقالت النقابة: "ما فعله الطبيب يعد مخالفة صريحة لأصول ممارسة المهنة وللمواد ( 9. 15، 19 ) من لائحة آداب المهنة، حيث تنص المادة، 9 على أنه لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج، إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمى والأخلاقى السليم، ونُشرت في المجلات الطبية المعتمدة، وثبت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختلفة، كما لايجوز أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمى أو يدعى الانفراد به".

وتنص المادة 15 على أنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أومرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا، ومادة 19 تنص على أنه عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام، يلتزم الطبيب بتجنب ذكر الآراء العلمية غيرالمؤكدة، وغير المقطوع بصحتها والموضوعات المختلف عليها، والتى تكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.