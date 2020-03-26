الأوقاف: صرف 500 جنيه مساعدات للأيتام أبناء العاملين السابقين بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مساعدة قدرها 500 جنيه من باب البر للأيتام من أبناء من كانوا يعملون بالوزارة، بشرط أن يكونوا من الملتحقين بالمدارس أو الجامعات، أو ممن هم دون سن المدرسة، على أن تصرف هذه المساعدات قبل بداية شهر رمضان المبارك.
وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إن يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، واهتماما منها بمساعدة أسر من كانوا يعملون بالوزارة.
وأِشارت إلى أن ذلك ينطبق ذلك غير المقيدين على قوائم البر بالأوقاف، أما المقيدون على قوائم البر فيصرفون نفس المبلغ من خلال دفعة المساعدات التي سيتم صرفها لهم قبل رمضان، بما يعني مراعاة إدارات البر على مستوى الجمهورية لعدم ازدواجية الصرف.
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