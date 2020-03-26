السيسى: تحية للشعب المصرى العظيم على التزامه واستجابته للحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه أزمة تفشي وباء "كورونا" عالميا.
وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه و معاونته للحكومة و استجابته لكافة الإجراءات و خاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام علي العبور من هذه الأزمة".
وتابع الرئيس السيسي:"أتقدم بالشكر و التقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة.. القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات و بما يحقق أمن و أمان مصر و شعبها العظيم".
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