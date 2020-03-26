وزير القوى العاملة يحدد أصحاب الأولوية في منحة الـ500 جنيه الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية مهتمة دائمًا بالعمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة، وهناك توجيه رئاسي بدعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.

وأكد سعفان، في بيان اليوم الخميس، أن البيانات الواردة والمسجلة للعمالة غير المنتظمة عبر موقع الوزارة، يتم التدقيق فيها جيدًا حتى يتسنى معرفة من يستحق الدعم من عدمه، والتواصل معهم لبحث سبل رعايتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وحدد الوزير، الفئات المستفيدة والتي لها الأولوية في صرف المنحة الاستثنائية المقدرة بـ500 جنيه كالتالي:-

1ـ العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

2 ـ ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).

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3 ـ يشمل الصرف الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".

4 ـ العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

5- من ليس لديهم أي مورد آخر للدعم.

6- أي عامل غير مؤمن عليه وذلك من سن 18 عاما وحتى 64 سنة.

وبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة الإلكترونية على موقع وزارة القوى العاملة، منذ الخميس الماضي، وحتى الآن، 140 ألف عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".