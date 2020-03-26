الحكومة تكشف حقيقة توقف حركة المواصلات العامة الجمعة والسبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، غير صحيح.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذى أقره مجلس الوزراء.
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