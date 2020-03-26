أخبار مصر | إحالة طبيب للتحقيق وصف تطعيم السعال الديكي كدواء لكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة طبيب للتحقيق وصف تطعيم السعال الديكي كدواء لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نقابة الأطباء، طبيبا (تخصص جلدية) للتحقيق وذلك لنشره كلاما خاصا بتطعيم السعال الديكي وصلاحيته كتطعيم ضد فيروس كورونا وهو ما لم تثبته أي من الثوابت العلمية.

وأكدت، أن الطبيب نشر ذلك بمصطلحات علمية على العامة وليس في مجلة علمية متخصصة مما قد يؤدي للفوضى واستهلاك المواطنين للتطعيم المخصص لحماية الأطفال مما يلحق بهم ضرر شديد، بل ونشره باسم مركزه الخاص كدعاية له وهو ما لم تجيزه أي جهة علمية لا وزارة الصحة ولا الجمعيات الطبية المصرية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأصول ممارسة المهنة وللمواد ( 9 . 15 , 19 ) من لائحة آداب المهنة.

وتنص المادة 9: لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونُشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختلفة، كما لا يجوز أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعى الانفراد به.

وكما نصت المادة 15 على أنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا.

أما المادة 19 فنصت على أنه عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بتجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة وغير المقطوع بصحتها والموضوعات المختلف عليها والتي تكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.