أخبار مصر | "المتحدة" تعرض لقاء علي جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المتحدة" تعرض لقاء علي جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض لقاء الجمعة مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا، ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.
وكما قررت أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.
وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أن هذا يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.
وأضاف، أن الأستاذ تامر مرسي قد اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.
وأصدر مجلس الوزراء، أول أمس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.
1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين
إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين
2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
القرار لا يسري على المخابز والصيدليات
3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة
4- ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".
5- تعلق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات.
6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية.
7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات.
8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي.
9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.
10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.
غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتناشد الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.
11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.