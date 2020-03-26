أخبار مصر | "المتحدة" تعرض لقاء علي جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المتحدة" تعرض لقاء علي جمعة وعظة البابا تواضروس أسبوعيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض لقاء الجمعة مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا، ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعي والتقوى ومواجهة الشائعات.

وكما قررت أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أن هذا يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها.

وأضاف، أن الأستاذ تامر مرسي قد اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوي الذي تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.