أخبار مصر | الحكومة تنفي توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية الجمعة والسبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية الجمعة والسبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت.

وشددتا، على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.