شكرا لقرائتكم خبر عن «عاونتم الحكومة».. رسالة شكر من السيسي إلى المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إنه في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، فإنني أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة.

وأضاف السيسي، في حسابه على تويتر، مساء الخميس: «كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة.. القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كافة الاتجاهات وبما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».