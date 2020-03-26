شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقف المواصلات العامة على مستوى الجمهورية الجمعة والسبت؟.. الحكومة ترد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء إنه «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بحسب بيان له، مساء الخميس، بالتواصل مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.
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