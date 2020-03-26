شكرا لقرائتكم خبر عن توقف المترو والقطارات الجمعة والسبت.. ما حقيقة ذلك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة النقل، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أيام الجمعة والسبت المقبلين.

وتؤكد الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن قطارات السكك الحديدية والمترو تعمل على مدار أيام الأسبوع وفقًا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء.

وتُهيب وزارة النقل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء ما يتردد من إشاعات تخص هذا المرفق الحيوي الهام والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية.