شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: من يصلي «الجمعة» داخل أو خارج المسجد «آثم وعاصي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من مخالفة قرار الحكومة الخاص بوقف صلاة الجمعة، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا القاتل، قائلًا: «الذى يقوم بالصلاة خارج أو داخل المسجد، يعتبر آثم وعاصى، وعليه وزر وعرض المجتمع للوباء والأمراض وأعلن عصى الطاعة».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «صلاة الجمعة تكون صلاة ظهر في البيت، مع اتباع الاجراءات الاحترازية أيضا، للوقاية من الفيروس، والجمعة أصلا تسقط على المسافر والمرأة والمريض، وتصلى ظهر».