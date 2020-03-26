شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيحتل الشتاء أيام الربيع؟.. الأرصاد تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون مستقرًا خلال الـ72 ساعة المقبلة.

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وأكد «شاهين» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» عدم وجود أي ظواهر جوية مقلقة.

ورداً على سؤال بشأن ما شهدته البلاد اليوم وما ستشهده غداً الجمعة وبعد غد السبت من أمطار خفيفة وهل سيحتل الشتاء أيام الربيع، قال «شتاء إيه.. اليوم درجة الحرارة 26 درجة مئوية، والأمطار خفيفة وغير مؤثرة وهي فقط غداً على السواحل الشمالية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة خفيفة كذلك».

وأوضح شاهين أن هذه الأجواء أجواء ربيعية وليست شتوية، محذرًا من تخفيف الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد.