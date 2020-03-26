شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الفيوم» تضخ 35 ألف أسطوانة بوتاجاز لسد احتياجات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية تموين الفيوم، إنه تم ضخ تريلات محملة بأسطوانات البوتاجاز بأعداد كبيرة بحوالي 35 ألف أسطوانة بوتاجاز خاص بالاستخدام المنزلي واستخدام المطاعم لسد احتياجات المواطنين على طلب أسطوانات البوتوجاز ولعدم التسبب بأي أزمات.
كما أكد أن الحملات التموينية مستمرة على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقاته ووصول الأسطوانات بالسعر الرسمي للمواطن.
وأوضح أنه تم التوزيع على كافة دائرة محافظه الفيوم والإمكان الأكثر احتياجًا بالعديد من القري والمدن.
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