شكرا لقرائتكم خبر عن «استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين».. خطة عمل المتحف الكبير في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، بأعضاء مجلس إدارة المتحف، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة المقبلة في ظل التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع الذي عُقد، عصر الخميس، استعرض اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، الوضع الحالي للمشروع وما آلت اليه جميع الأعمال تمهيدًا للانتهاء من المشروع، كما تم مناقشة العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع الواقع الإفتراضي داخل المتحف وأسعار تذاكر الزيارة.

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ووافق مجلس الإدارة على منح الزائرين المصريين الذين تجاوزت أعمارهم سن 60 عامًا فيما يزيد، تخفيض بنسبة 50%، على أسعار تذاكر دخول المتحف، وإعفاء الزائرين المصريين والأجانب من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم من دفع رسوم تذكرة الدخول على أن يدفع المرافق تذكرة كاملة.

ونظرًا لحجم المتحف ومساحات قاعاته الواسعة وفي ظل توقعات برغبة البعض بزيارة المتحف على أكثر من يوم، سيتم استحداث تذكرة لمدة يومين متتاليين، على أن يكون سعرها بتخفيض قدره 20% على إجمالي سعر التذكرتين، كما قرر مجلس الإدارة أيضًا أن تقوم إدارة المتحف بتحديد تواريخ وتوقيتات محددة لاستقبال زيارات الرحلات المجانية للمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية.

وفي إطار قرار مجلس الوزراء بتخفيض العمالة في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قرر مجلس إدارة المتحف المصري الكبير بتخفيض عدد العاملين بالمشروع ابتداءً من، أمس الأربعاء، حتى 8 أبريل المقبل، مع الاستمرار في الأعمال تمهيدا للانتهاء من المشروع.