شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: منع دخول العاملين بالمؤسسات القومية إلا بعد «كشف كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة عدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية «صحفيين – إداريين – عمال»، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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وطلبت الهيئة في بيان، الخميس، من رؤساء مجالس الإدارة بتقليل أماكن دخول وخروج العاملين إلى أقل عدد ممكن، وإغلاق ما يمكن غلقه، لإحكام السيطرة عليه وتطبيق الإجراءات الصحية، مؤكدة على ضرورة الكشف اليومي على العاملين الذين تضطرهم الظروف إلى التواجد في أماكن العمل، والتدرج في الإجراءات إلى حد المنع الكامل إذا اقتضت الظروف، والإخطار الفوري عن أي حالات يشتبه فيها.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات في حالة تواصل مستمر، وستعقد اجتماعاً محدوداً، السبت المقبل، لدراسة موقف مختلف الإصدارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.

وأوضحت الهيئة أنه يتم إعداد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السئ إلى الأسوأ بالاشتراك مع رؤساء المؤسسات، في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على العاملين وسلامتهم من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.