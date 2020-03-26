شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بالمرور على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين، ومديريات التموين، بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.

وفي هذا الصدد قام أيمن حسام الدين مساعد الوزير لشؤون التجارة الداخلية، بجولة تفقدية على سوق الجملة بالعبور للإطمئنان على توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة، ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

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وشدد «المصيلحي»، على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

كما أكد «المصيلحي»، على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقيد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

وتؤكد وزارة التموين أهمية عدم الانسياق وراء أي إشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.