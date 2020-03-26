شكرا لقرائتكم خبر عن خلال إبريل ومايو.. «الطيب» يضاعف الإعانة الشهرية لبيت الزكاة لمواجهة تداعيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري إبريل ومايو 2020.

وأكد شيخ الأزهر، أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة، تأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيًا القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين مذكرًا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: «واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ».

يُذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر هو أحد أكبر الصروح في مصر الذي يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات.