شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لمقدمي الرعاية الصحية حماية أنفسهم من «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الخميس، عدة إرشادات تُمكن مقدمي الرعاية الصحية من حماية أنفسهم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وجاءت الممارسات التي يجب إتباعها، كالآتي:

- اغسل يديك بالصابون أو افرك يديك بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية، وذلك قبل التعامل مع المريض، وقبل البدء في أي إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم، وبعد التعرض لسوائل الجسم التي قد تمثل خطرًا، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم، وأيضًا قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

- اتبع ممارسات النظافة التنفسية داخل مرافق الرعاية الصحية، وذلك عن طيق تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وشجع الآخرين على ذلك

- ارتد كمامة طبية أثناء التعامل الروتيني مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.

- عند القيام بإجراء خاص مثل تركيب أنبوبة حنجرية ارتد رداء طويل الأكمام، وقفازات، ونظارات واقية للعينين، وماسك واقي.