شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، بالتزام أبناء المحافظة، بتنفيذ قرار حظر التجوال، الذي أقره مجلس الوزراء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المحافظ، أن الشوارع والطرق في مراكز المحافظة قد خلت من المواطنين منذ السابعة مساءً من المواطنين، كما التزم أصحاب المنشآت بالغلق في المواعيد المحددة، مما يؤكد وعي الأهالي واستجابتهم للدعوات التي اطلقتها الدولة، والادراك الكامل لخطورة الإصابة بفيروس كورونا .

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كما أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع اية حالات طارئة.

وطالب المحافظ الأهالي بالاستمرار في الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وشدد المحافظ على استمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع ومنع الاحتكارفي جميع مراكز المحافظة.