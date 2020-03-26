شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 250 طن مخلفات وروث حيوانات بـ«الزرايب» للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» في جميع أحياء المحافظة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال «راشد» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم شنّ حملة موسعة على مناطق الزرايب بمراكز ومدن أوسيم وكرداسة، لرفع المخلفات والقمامة وروث الحيوانات، لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة، لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أنه تم رفع 250 طن مخلفات على مدار يومين حتى الآن، وجاري استكمال الحملات بمنطقة الزرايب، لرفع باقي المخلفات.

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وأكد محافظ الجيزة على نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلي وقاطني تلك المناطق، لسرعة رفع المخلفات حفاظًا على سلامتهم وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة، كما منح مهلة لمستغلي وقاطني منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع المخلفات الخاصة بهم.

كما كلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة وإدارات شؤون البيئة والصحة والزراعة بالمتابعة والمرور الدورى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية حيال المخالفين في حال الإصرار على المخالفة وعدم التزامهم بالتعليمات.

وجه مديرية الطب البيطري بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل برش وتطهير المنطقة بالكامل، لعدم تأثيرها على المناطق المجاورة وحرصًا على أمن وسلامة المواطنين.