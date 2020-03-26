شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تعديل مواعيد أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة قناة السويس عبر صفحتها على موقعها الرسمي، أنها توجه عناية السادة المواطنين بأنه سيتم تعديل مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث (الإسماعيلية- بورسعيد- السويس)، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعه الخامسة مساءً، وذلك اعتباراً من الأربعاء الموافق 2020/3/25.

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