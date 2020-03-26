شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تستجيب لاستغاثات جديدة لمصريين عالقين بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تعقيبًا على تلقي استغاثات جديدة من عدد من الطلاب والمصريين العالقين بجمهورية السودان، وإشارتهم إلى وصولهم للحدود السودانية ورغبتهم في العودة إلى مصر، إنه قد تم توفير أتوبيسات لنقل الطلبة والمواطنين الراغبين في العودة من السودان عقب وصولهم لمعبر قسطل الحدودي.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في البلدين، مصر والسودان، خاصة وزارة الصحة والسفارة المصرية بالسودان، للاتفاق على فتح المعبر للسماح للمصريين الراغبين في العودة إلى مصر، حيث تم استقبال أتوبيس الأحد الماضي، إضافة إلى تخصيص عدد آخر من الأتوبيسات اليوم لنقل العالقين.

ودعت وزارة الهجرة المصريين بالسودان إلى التنسيق مع القنصلية بالخرطوم أو وزارة الهجرة، قبل التحرك للمعابر الحدودية، لتنسيق العبور مع الجهات المعنية بدولة السودان؛ ليتم فتح المعابر المشتركة وحتى لا يظل الطلاب والمواطنون عالقين على الحدود.

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ومن جانبه، أضاف اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات المصرية بالخارج، أنه في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشراكات مع القطاع الخاص فقد تم التواصل مع المهندس تامر وجيه سالم رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم مصر- (Prime Group Egypt)؛ للتنسيق وتوفير أوتوبيسات لنقل المصريين إلى القاهرة من معبر قسطل الحدودي.

وأكد مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات المصرية بالخارج، أن الوزارة على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، وأننا لن ندخر جهدًا لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات لهم، موضحا أننا نتلقى الاستفسارات والشكاوى من خلال القنوات الشرعية للوزارة، على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة، واستقبال رسائل وطلبات المواطنين على مدار الساعة من خلال استمارة البيانات الإلكترونية التالية:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKRxP4OoLfJlbB7xbYX-I2fxFalP4HSgQULhjBtAOiBH-w8Q/viewform

أو البريد الإلكتروني: [email protected]

كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.