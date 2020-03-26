شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الإجراءات الوقائية المُنفذة بالمصانع لمجابهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، مع السكرتير العام، سير عمل اللجنة المختصة بالمرورعلى كافة المصانع الكائنة بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة التزام تلك المصانع بإعداد وتنفيذ خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة في هذا الشأن.

وقامت اللجنة بالمرور على عدد من المصانع بمختلف المناطق الصناعية، ومقابلة المسؤولين التنفيذيين بها، وتمت مراجعة تفاصيل وبنود خطة الطوارئ بتلك المصانع، والتي تضمنت حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العمالة وأعمال التطهير والتعقيم للمصانع، فيما تواصل اللجنة أعمالها وفق برنامج زمني يستهدف تغطية كافة المصانع على مستوى المحافظة.

من جهته، أشار اللواء هشام شادي، السكرتير العام، إلى القرار الذي أصدره المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام القوى العاملة، وتضم في عضويتها كل من: مدير المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، ومدير مناطق الصناعات الثقيلة، وممثلين عن القوى العاملة، وإدارة البيئة والإدارة الصحية بالواسطى، والتفتيش المالي والإداري والمكتب الفني ومكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة، حيث تقوم اللجنة بالمرور الميداني ومتابعة التزام المصانع بخطة الطوارئ لمواجهة احتمالات العدوى.

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات الوقائية المنفذة بالمصانع لمجابهة «كورونا»