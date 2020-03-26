شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوعية من شباب البرنامج الرئاسي بقنا لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بمحافظة قنا، عن مبادرة تطوعية بالتعاون مع أبناء وشباب مركز نجع حمادي، وكذا أبناء وشباب مركز فرشوط وكذا أبناء وشباب مركز دشنا وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا.
وأكد شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أن المبادرة جاءت إيمانًا منهم بدورهم الفعال كخريجي البرنامج وبالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن، وخصوصًا في مواجهة تلك الأزمة وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتوعية بمخاطر الڤيروس، وطرق الوقاية وتطبيق قرارات وإجراءات الدولة.
وأشار شباب البرنامج إلى أن المبادرة جاءت بالتنسيق مع اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا ومدير الأمن للعلم والإحاطة، وإتباع الإجراءات الأمنية بناءًا على تعليمات محافظ قنا.
وتضمن المبادرة إرسال 100 كرسي و5 شباب عند كل فرع للبنك الأهلي في مراكز نجع حمادي وفرشوط ودشنا، كما تتضمن المبادرة إرسال 50 كرسي و4 شباب عند كل فرع لبنك مصر في الثلاث مراكز، وإرسال 50 كرسي و4 شباب عند كل فرع لبنك إسكندرية في الثلاث مراكز وأيضًا إرسال 50 كرسي و4 شباب عند كل فرع لبنك القاهرة في الثلاث مراكز.
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