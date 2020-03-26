شكرا لقرائتكم خبر عن نحالون يطالبون «الزراعة» بالتدخل للسماح بنقل «الخلايا» خلال فترات الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس محمد هجرس أحد مربي النحل، الخميس، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي باتخاذ إجراءات عاجله لتسهيل مرور خلايا النحل على الطرق السريعة والصحراوية، باستصدار قرارات تعتبر خلايا النحل ومنتجات العسل والشمع تدرج ضمن المنتجات الزراعية المسموح باستثنائها من قرار رئيس الوزراء بحظر التنقل بين المحافظات، خاصة أن خلايا النحل تنتشر في مزارع الموالح بمختلف الطرق الصحراوية والأراضي الجديدة.

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وحذر «هجرس» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، من مخاطر تعرض النحالين للوقف أثناء فرض حظر التجوال مما يهدد بتدهور إنتاجية النحل من العسل بما ينعكس على قلة المعروض في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار خلال موسم الإنتاج، مشددا على أهمية دور وزارة الزراعة في حل هذه الإشكالية لإنقاذ موسم إنتاج عسل النحل لمواجهة زيادة الطلب على المنتجات التي ترفع من قدرة الجهاز المناعي للإنسان على مقاومة فيروس كورونا.

وأشار «هجرس»، إلى أن عمليات نقل النحل تتم ليلا ومن الصعوبة نقله خلال فترات النهار، خاصة أن هناك أكثر من ٥٠ ألف نحال ينقلون أكثر من مليوني خلية نحل لمزارع الموالح لحصاد عسل الموالح المصري العالي الجودة الغني بفيتامين سي، موضحا أنه عند دخول جميع النحل خلاياه يتم قفلها والتحرك بها للمواقع الجديدة في المزارع .

ولفت مربي النحل إلى أن النحل له دور مهم في تلقيح المحاصيل ورفع جودتها، ويقلل من الخسائر الاقتصادية التي يتعرض لها القطاع الزراعي، فضلا عن مساهمته في تقليل فاتورة الأعباء الصحية التي تتحملها الدولة لدور منتجات النحل في تحسين الأوضاع الصحية للمواطنين في مواجهة الأمراض الوبائية والفيروسية.