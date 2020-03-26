شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد..والمحافظة تعلن «الطوارئ القصوى» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضربت عاصفة ترابية شديدة، اليوم الخميس، المناطق الغربية بمحافظة الوادي الجديد وخاصة مركز الفرافرة، وأدت إلى حجب الرؤية تمامًا على جميع الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.
وقال يوسف مرزوق، رئيس مركز الفرافرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المرافق استعدادًا لكافة الآثار المترتبة على هذه العواصف، مشيرا إلى جاهزية كافة مرافق الخدمات.
وكان الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد أن هناك عدة مناطق سوف تتعرض إلى رياح مثيرة للأتربة وخاصة على الصحراء الغربية، والسلوم والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وواحة الفرافرة، وتصل إلى شمال الصعيد.
وأوضح «شاهين»، أن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يستمر الجمعة على عدة مناطق مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى 27 أو 28 درجة مئوية، وخاصة على مناطق جنوب الصعيد والوجه البحري وسيناء.
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