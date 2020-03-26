شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تتلقى 5555 بلاغ وشكوى أول أيام الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بلغ إجمالي البلاغات التي تلقتها شركات توزيع الكهرباء 5555 بلاغ وشكوى على الخط الساخن 121 خلال أول أيام حظر التجوال على مستوى المحافظات، بسرعة الاستجابة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «شاكر» في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على استمرار المجهودات التي يقوم بها جميع العاملين بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع دورهم الحيوى في الحفاظ على انتظام التغذية الكهربائية والمتابعة الدائمة للتواصل مع المواطنين من خلال الآليات المختلفة والتي تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 في المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة للشكاوى الواردة عبر قنوات التواصل المختلفة جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون، تطبيق إرتفاع شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

واوضح أنه يتم العمل على حل أي مشكلة في أسرع وقت ممكن ومراعاة خطة الدولة في إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتحقيقا للمشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن.