شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا» تناشد المواطنين شراء «كروت شحن» لتعليق العمل بمراكزها يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المواطنين بشراء كروت الشحن الخاصة بتوصيل المياه للمنازل، خلال فترة العمل من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، لتعليق العمل بمراكزها خلال يومي الجمعة والسبت، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر التجول.

أكد ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، على استمرار استقبال الشكاوي واستفسارات العملاء والرد عليها من خلال الخط الساخن 125 – تطبيق 125 للأجهزة المحمولة والصفحة الرسمية للشركة.