شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: محطات الوقود تعمل 24 ساعة لخدمة الأنشطة المستثناة من «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الخميس، انتظام عمل شاحنات نقل المواد البترولية ومحطات تموين الوقود بنزين وسولار وغاز طيبعي على مدار اليوم لخدمة الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، والتي تشمل مجالات الأغذية والصحة وخدمات طوارئ الغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإعلام وجميع الأنشطة المستثناة من الحظر والصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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