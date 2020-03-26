شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مديرية القوى العاملة بالبحيرة، صرفت منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة على قاعدة البيانات الخاصة بالمديرية والمتعاقد عليها مع الشركات الزراعية والمقاولات لعدد 3796 عامل من المستحقين للمنحة، بإجمالي مبلغ مليون و898 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في ضوء الظروف والوضع الراهن وتنفيذ حزمة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح السيد الخطيب، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، أنه تم ايداع المبلغ بالكامل بمكتب البريد وإخطار العمالة بميعاد صرفها طبقا لقواعد الصرف بهيئة البريد لمنع التكدس ولتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى قيام المديرية ومكاتب العمل بتوجيه العمالة غير المنتظمة وغير مسجلة بالشركات بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.manpower.gov.eg.