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شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل 65 سفينة بضائع.. وتقسيم العمل لنظام «النوبتجيات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد ميناء الإسكندرية، الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والشحن والتفريغ، وذلك مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
من جانبه صرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إجمالي السفن المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ 65 سفينة.
ولفت الغندور إلى أنه يجري شحن وتفريغ 24 سفينة على الأرصفة، بينهم 3 سفن تحمل شحنات قمح، موضحًا أن الميناء يعمل بنظام «النوبتجيات» لضمان استمرار العمل على مدار الساعة.
بدوره، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، باستمرار أعمال تعقيم وتطهير المباني والساحات والأرصفة والسفن والوحدات البحرية والمعدات بالميناء، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.
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