الصحة: اخصائى اجتماعى لارشاد المترددين على المستشفيات للبقاء بمنازلهم لتفادى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن سيتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ ويكلف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل فى حال عدم الضرورة للكشف.
وأضافت وزارة الصحة والسكان: تلتزم مديريات الشئون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل و مكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات .
وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية فى إطار الخطط الإحترازية لمواجهة كورونا .
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط ( الباطنة العامة - الأطفال - أمراض النسا و التوليد - الجراحة العامة - جراحة العظام ) بالمراكز و الوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات و أطقم الوحدات الصحية لاستقبال المواطنين للكشف وصرف العلاج.
وكانت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، قالت إن المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هي أهم أوجه إنفاق مبلغ الـ100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة وباء فيروس كورونا.
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