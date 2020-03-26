شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قرارات للحكومة اليوم عبر الفيديو كونفرانس..أبرزهم اجازات مدفوعة الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز ما تم إتخاذه من قرارات وعرضه خلال اجتماع الحكومة اليوم في 9 نقاط هامة

-إعطاء إجازات مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى لتقليل التنقلات والحركة منعا للإختلاط

-طالب رئيس الوزراء من وزراء المجموعة الإقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم

-تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء و تكون وزيرة التخطيط هي المقررة لها بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة

-وزير الخارجية أكد أن هناك توجيهات لسفاراتنا بالخارج للتنسيق بشأن حصر العالقين في الدول المختلفة، وتجميعهم، ثم التنسيق مع الجهات المختلفة لعودتهم لمصر

-وزير الإسكان أكد أنه تطبيق فكرة الحجر الصحى الآمن في بعض مواقع العمل

- سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها

-وزير التضامن أكدت مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً، لتخفيف الضغط

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-وزيرة التضامن أكدت تنفيذ حملة مكثفة حالياً ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.

- وزير الداخلية أكد أنه تم تحرير عدد من المخالفات وشدد على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين