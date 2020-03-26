شكرا لقرائتكم خبر عن هنصلى الجمعة إزاى بكرة؟.. عالم أزهر يجيب فى "لايف الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب ”الخليج 365” في خدمة لايف على صفحته على فيسبوك على كافة الأسئلة الخاصة بصلاة الجمعة غدا، وحكم الشرع من تأديتها في المنزل، وهل يجوز ذلك أم يجب أن تصلى ظهرا.

ويجيب على تلك الأسئلة الشيخ أحمد المالكى أحد علماء الأزهر الشريف، ويوضح حكم الشرع في كافة التساؤلات التي جاءت على ألسنة المتابعين على أداء صلاة الجمعة غدا، خاصة بعد قرارات غلق المساجد وتغيير صيغة الأذان الخاص بصلاة الجمعة.

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