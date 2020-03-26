شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة 17 مواطنا فى حادث تحت عجلات سيارة نقل ليلة الحظر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 في خدمة اللايف على صفحته على موقع فيسبوك تفاصيل الحادث الذى راح ضحيته 17 مواطنا وأصيب 15 أخرين تحت عجلات سيارة نقل على الطريق الدائرى الإقليمى ليلة أمس.
ووقع الحادث مع بداية ساعات الحظر، بعد اصطدام السيارة النقل بعدد من السيارات المتوقفة في أحد الأكمنة على الدائرى الإقليمى، تنفيذا لقرار حظر التجول.
وشهد الطريق الدائرى الإقليمي بنطاق منطقة الصف في محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة حلوان ، حادثا مروعا نتيجة لتصادم تريلا بمقطورة بـ 14 سيارة ملاكى وميكروباص وربع نقل، نتج عنها وفاة 17 شخصا وإصابة 15 آخرين، ونقلوا الى مستشفيات حلوان و الصف وأطفيح بواسطة العديد من سيارات الإسعاف.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى الإقليمي جنوب الجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وانتقل اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور وقيادات مديرية أمن الجيزة لموقع حادث الطريق الدائرى الإقليمى جنوب الجيزة، لمعرفة ملاباسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها.
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