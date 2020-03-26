شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهرى المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم الصرف مجمع لمدة 3 أشهر، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة ويأتى ذلك فى إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان المواطنين، وجهت ممن هم فوق الـ60 عامًا خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والشرايين والسكرى وأمراض الجهاز التنفسى، بتجنب المناطق والأماكن المزدحمة منعا لانتقال عدوى كورونا لهم، الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة .

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالاتصال على الخطوط الساخنة 105 و15335 حال الاستفسار عن أى معلومات تتعلق بالمرض وآليات الوقاية منه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان فى منشوراتها التوعوية حول فيروس كورونا، أن تنظيف اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولى من شأنه أن يقتل الفيروسات التى قد تكون على يدك.

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وحذرت وزارة الصحة والسكان من تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف، وتجنب ملامسة العين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مؤكدة أنه يجب غسل اليد مدة من 20 إلى 40 ثانية بالصابون .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من التعليمات التى يجب على المواطنين اتباعها مع ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتى جاء فى مقدمتها تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية. للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب ترك مسافة من 1 إلى 2 متر بين المترددين على ماكينات الصراف الآلى أثناء عملية الانتظار مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، كما طالبت الصحة بتفعيل خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من قيام البعض بعادات خاطئة تتمثل خطورتها فى نقل الأمراض وخاصة فيروس كورونا مثل الكح والعطس بدون استخدام مناديل ورقية، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المناديل المستعملة، وهو ما يسبب نقل العدوى كما حذرت من لبس الكمامات إلا فى حالة الضرورة والتى تتمثل فى التواجد فى مكان مزدحم أو عند زيارة مريض وتابعت: لابد من الرجوع للوزارة وعدم الانسياق للشائعات .