شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم مؤقت ومفيش حاجة اسمها عاصفة الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل درجتين وثلاث درجات عن أمس الأربعاء .

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة وتعاود حرارة الجو من غدا الجمعة لانخفاضها بشكل طفيف، موضحا أن هناك نشاط للرياح اليوم تؤدى لانخفاض الرؤية ولكنها لا تصل لحد العاصفة تتراوح سرعتها بين 25 لـ 30 كم فى الساعة .

وناشد شاهين، المواطنين القيادة بهدوء على الطرق بسبب نشاط الرياح فضلا عن توخى الحذر لمرضى الحساسية والربو والجيوب الأنفية، مناشدا بعدم تخفيف الملابس بشكل كبير ولكن تدريجيا .

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وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلا :"مفيش حاجه اسمها عاصفة الصحراء ولا داعى لإثارة الذعر وتابعوا النشرة الجوية من المصادر الرسمية"، مطمئنا :"لا ظواهر جوية عنيفة خلال الـ 72 ساعة المقبلة".

ويشهد اليوم الخميس ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة .