محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - نادر نبيل:
كعادة الساعات التي تسبق فرض حظر التجوال بداية من السابعة مساء، يسارع المواطنون في إنجاز أعمالهم قبل العودة إلى منازلهم، وهذا ما فعله عدد من عمال منطقة "شق التعبان" بالقاهرة.
ورصدت عدسة الخليج 365، خروج العمال من المصانع، حيث ركبوا سيارة "ربع نقل" من الأوتوستراد في طريق العودة إلى منازلهم قبل الحظر.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل الحظر.. عمال يومية في طريقهم إلى منازلهم بـ"ربع نقل" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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