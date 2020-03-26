محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
نفت وزارة النقل ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق يومي الجمعة والسبت المقبلين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن قطارات السكك الحديدية والمترو تعمل على مدار أيام الأسبوع وفقًا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء.
وأهابت وزارة النقل، بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانصياع وراء ما يتردد من شائعات تخص هذا المرفق الحيوي والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر النقل ترد على مزاعم توقف القطارات والمترو الجمعة والسبت (بيان رسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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