الوطنية للصحافة: الكشف الطبي شرط دخول العاملين للمؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

شددت الهيئة الوطنية للصحافة، على ضرورة عدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال)، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل.

وطلبت الهيئة، وفق بيان، اليوم الخميس، من رؤساء مجالس الإدارة بتقليل أماكن دخول وخروج العاملين إلى أقل عدد ممكن وإغلاق ما يمكن غلقه، لإحكام السيطرة عليه وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأكدت ضرورة الكشف اليومي على العاملين الذين تضطرهم الظروف إلى التواجد في أماكن العمل، والتدرج في الإجراءات إلى حد المنع الكامل إذا اقتضت الظروف، والإخطار الفوري عن أي حالات يشتبه بها.

وأوضحت الهيئة، أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات في حالة تواصل مستمر، وستعقد اجتماعًا محدودًا السبت المقبل لدراسة موقف مختلف الإصدارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها.

وقالت الهيئة، إنه يتم إعداد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السيء إلى الأسوأ بالاشتراك مع رؤساء المؤسسات، في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة، وهدفها الرئيسي الحفاظ على العاملين وسلامتهم.