القوى العاملة: 140 ألف عامل سجلوا.. وإرسال الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة الإلكترونية على موقع وزارة القوى العاملة، منذ الخميس الماضي وحتى الآن، وصلت لـ140 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

وأوضح سعد الدين، لمصراوي، أن البيانات الواردة والمسجلة للعمالة غير المنتظمة عبر موقع الوزارة، يتم التدقيق فيها جيدًا حتى يتسنى معرفة من يستحق الدعم من عدمه.

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وتابع: "بعد التدقيق في بيانات هذه الفئة ومعرفة من يستحق يتم إرسال المبلغ المقدر بـ500 جنيه عبر مكتب البريد والتواصل معهم لبحث سبل رعايتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية|.

وأشار إلى أن الفئات التي لها الأولوية في صرف المنحة أولا هم: العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات وعددهم حوالي 120 ألف عامل وسيصرفون 500 جنيه من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

وخصصت وزارة القوى العاملة، منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.