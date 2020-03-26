كيف تعامل المواطنون مع أول أيام الحظر؟.. الداخلية توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران

شهد اليوم الأول من تنفيذ القرار حظر التجوال تجاوباً من جانب المواطنين على مدار الفترة المقررة لتطبيق حظر التحرك، الأمر الذى ساهم باضطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار بالقيام بمهامها،ويؤكد مدى تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة والتي تهدف للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأكدت وزارة الداخلية، على متابعة فعاليات اليوم الأول لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

من جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم، أمس الأربعاء وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها، مشدداً على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.

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وأشار الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها.

وشدد وزير الداخلية على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، وكذا توفير المستلزمات للمواطنين.