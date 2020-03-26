محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بأسوان عنصرا إجرامي وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (عاطل - سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص- مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو) بالإتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت عن ضبطه.. وبحوزته الآتى: عدد (2) بندقية آلية. عدد (2) فرد محلي. بندقية خرطوش. Advertisements عدد (4) خزن أسلحة نارية. عدد (8) طلقات نارية مختلفة الأعيرة. كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (30 كيلو جرام). عدد (500) قرص مخدر، ومبلغ مالي. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عنصر إجرامي في أسوان بحوزته مخدرات وأسلحة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.