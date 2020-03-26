صراع الكيف انتهى بجثة.. ملابسات مقتل تاجر مخدرات بالرصاص في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلاف على مكان لترويج المواد المخدرة دفع عنصرا إجراميا لتنفيذ حكم الإعدام بحق شاب ثلاثيني، استدرجه إلى منطقة نائية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وأطلق رصاصة اخترقت قلبه ليسقط جثة هامدة، ليفر هاربا ظنا أن فعلته لن تنكشف إلا أن رجال المباحث كشفوا المستور.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمد السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطار من مسؤول شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مُلقاة بالطريق بدائرة المركز.

المعاينة التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال إلى أن الجثة لشاب ثلاثيني، مصاب بطلق ناري في الصدر، ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية، ليوجه بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تركزت جهوده على فحص كاميرات المراقبة بمكان العثور على الجثة، ومناقشة شهود عيان.

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جهود البحث التي ترأسها الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعانه الرائد وليد كمال توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامي في العقد الرابع من العمر.

تحريات النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث أوسيم، كشفت عن أن خلافا على مكان لبيع المخدرات وقع بين الضحية وعنصر إجرامي يبلغ من العمر "48 سنة"، انتهت بمقتل الأول، إذ استدرجه لمكان العثور على الجثة، وأطلق صوبه عيارا أصابه بمنطقة الصدر "القلب".

بالعرض على مفتش الأمن العام العميد أيمن الحمزاوي، وجه بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت قوة قادها الرائد محمد مجدي والنقيب إبراهيم فاروق من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن بندقية آلية.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بجريمته وصحة التحريات. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.