في يوم واحد.. ضبط 60 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية شن حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة التي بدأت بمحافظة أسيوط عن ضبط ( 31 قطعة سلاح نارى ، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 111 قضية تموينية، 1010 مخالفة مرورية، تنفيذ 2592 حكم قضائي متنوع.



وضُبط بنطاق مديرية أمن الفيوم، 9 قطع سلاح ناري، 5 قضايا اتجار بالمخدرات، 110 قضية تموينية، 929 مخالفة مرورية، تنفيذ 946 حكم قضائي متنوع.

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وأثمرت جهود مديرية أمن القليوبية، عن ضبط 10 قطع سلاح ناري، 22 قضية اتجار بالمخدرات ، 25 قضية تموينية، 1554 مخالفة مرورية ، تنفيذ 7023 حكم قضائي متنوع.

وضُبط 4 قطع سلاح نارث، قضية اتجار بالمخدرات، 29 قضية تموينية، 644 مخالفة مرورية، تنفيذ 1104 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بني سويف، 3 قطع سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 15 قضية تموينية، 231 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1960 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.