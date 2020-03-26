"جثة على الطريق".. حل لغز مقتل شاب بالرصاص بأوسيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات وجهود ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا بمركز أوسيم شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية مُلقاة بالطريق بدائرة المركز.

المعاينة التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال إلى أن الجثة لشاب ثلاثيني، مصاب بطلق ناري في الصدر، ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية.

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وشكل العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال، فريق بحث رفيع الستوى تركزت جهوده على فحص كاميرات المراقبة بمكان العثور على الجثة، ومناقشة شهود عيان.

جهود الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، ومعانيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامي في العقد الرابع من العمر، بسبب خلافات بينهما.

بالعرض على مفتش الأمن العام العميد أيمن الحمزاوي، وجه بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت قوة قادها الرائد محمد مجدي والنقيب إبراهيم فاروق من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن بندقية آلية.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بجريمته وصحة التحريات. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.